Эстония с 31 марта прекратит пускать граждан РФ с небиометрическим загранпаспортом

По данным издания, правительство страны считает, что небиометрические заграничные паспорта не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации. Подобные документы сопряжены с различными рисками безопасности. Главная проблема заключается в невозможности проверить, действительно ли человек, предъявляющий документ, является владельцем паспорта.

В правительстве Эстонии посчитали, что организация, которая выдала гражданину РФ небиометрический паспорт, не может быть распознана. В итоге жители новых регионов, получившие паспорта по местам прописки, смогут проехать на территорию Эстонии. Это нарушит требование, которое действует для стран Шенгенского соглашения.

По данным издания, до 30 сентября 2025 года владельцы видов на жительство в Эстонии и других стран ЕС, у которых оформлены небиометрические заграничные паспорта РФ, должны подать заявку на биометрический.

Издание отметило, что подобные требования для граждан РФ предъявляют правительства многих других стран. На данный момент документ условно признают только при въезде в Чехию и Данию.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Эстония не захотела закрывать границу с Россией.