В Госдуме объяснили, почему Эстония не захотела закрывать границу с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил, почему Эстония не стала закрывать границу с Россией. Его комментарий передает RT.

По словам парламентария, Эстония является одной из самых русофобских стран и ведет свою политику соответственно. Водолацкий при этом напомнил, что именно русские помогли эстонцам выжить. Он считает, что европейская страна испугалась смены политического курса США после прихода Трампа, а также его сближения с Россией. На этом фоне не торопятся с очередными антироссийскими решениями, ведь они могут вернуться для Эстонии бумерангом, отметил депутат.

«Завтра две державы могут создать какую-то коалицию, и всем остальным будет очень печально. Поэтому, естественно, они считают, что закрывать сейчас границу с Россией не стоит. Надо подождать», — объяснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что 20 марта в МИД России потребовали от Эстонии расследовать акты вандализма на значимых военных мемориалах.