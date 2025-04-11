Эстония сообщила о задержании направлявшегося в Россию танкера

По данным издания, танкер шел вдоль территориальных вод Эстонии. Задержание пояснили необходимостью проверить документы с целью выяснения юридического статуса объекта. Начальник департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар проинформировал, что танкер находится под санкциями. Кроме того, специалисты намерены оценить техническое состояние танкера. Предполагается, что танкер входит в российский теневой флот.

По данным издания Postimees, на борту находилось 24 человека. Известно, что один из членов экипажа имеет китайское гражданство. Экипаж предоставил документы о регистрации под флагом Джибути. По информации издания, официальные лица государства в Африке данную информацию опровергли.

Эстонские СМИ сообщили, что после первичной проверки судно могут задержать. Поводом может стать риск опасности для мореплавания. В таком случае экипажу поручат устранить все технические неполадки.

Ранее в разведке ФРГ заявили о готовности РФ ввести танки в Эстонию.