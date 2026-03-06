Эстрогены падают — вес растет: диетолог о том, почему после 40 лет нельзя питаться как в 20

Многие женщины после 40 лет сталкиваются с парадоксом: питаются как раньше, а вес ползет вверх. Корреспондент REGIONS разобрался в причинах вместе с врачом-диетологом Еленой Соломатиной. Оказалось, виноваты не только калории, но и глубинные гормональные процессы.

После 40–45 лет уровень эстрогенов — главных женских гормонов — начинает неумолимо снижаться. Менопауза у всех наступает в разное время, но изменения запускаются задолго до нее. Соломатина объясняет: природа хитра — на фоне падения эстрогенов организм пытается компенсировать их недостаток, наращивая жировую ткань.

Ведь стероидные гормоны синтезируются из холестерина, а значит, жировые запасы становятся стратегическим сырьем. Добавляет проблем и прогестерон. С возрастом его вырабатывается меньше, что провоцирует задержку жидкости. Весы могут показывать плюс, хотя это всего лишь вода.

«Организм может накапливать жир, чтобы обеспечить себя строительным материалом. Он думает: жира не хватает — давайте создадим запас», — пояснила диетолог.

Отдельная история — тестостерон, который у женщин отвечает за мышечную массу. После 30–35 лет мышцы начинают потихоньку таять. При этом даже в покое мышечная ткань требует энергии. Чем меньше мышц, тем медленнее обмен веществ. Отсюда и эффект: едим как всегда, а поправляемся.

«При отсутствии силовых нагрузок этот процесс ускоряется. Если мышечную массу не поддерживать, разрушения идут быстрее, и мышцы замещаются жировой тканью», — рассказала она.

Соломатина подчеркивает: перед тем как садиться на диету, нужно рассчитать индивидуальную норму калорий. В расчет берутся возраст, текущий вес, физическая активность и скорость метаболизма. И только после этого можно аккуратно создавать дефицит. Без фанатизма — иначе организм испугается и включит режим суперэкономии.

«Нужно вычислить по формуле, сколько килокалорий необходимо конкретной женщине с учетом ее основного обмена веществ и физической нагрузки. И уже потом создавать небольшой дефицит — не более 15-20%. Оптимальным темпом снижения веса является примерно 500 граммов в неделю. Резкие ограничения только усиливают стресс и могут привести к обратному набору массы», — отметила врач.

Врач рекомендует хорошо высыпаться,следить за режимом дня, питаться правильно, добавляя в рацион белок, рыбу, овощи.

