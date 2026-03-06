Не гонитесь за импортными брендами: подольский врач назвала компоненты, которые должны быть в женской витаминной баночке

Многие женщины готовы тратить баснословные суммы на импортные витаминные комплексы или колоть аптечные ампулы в надежде на чудо. Акушер-гинеколог Подольской областной клинической больницы Виктория Филимонова рассказала REGIONS, что на самом деле должно быть в идеальной баночке и почему наружное применение витаминов из ампул — не лучшая идея.

Витамины участвуют во всех биохимических процессах организма. Если еда не покрывает потребности, добавки становятся разумной альтернативой. Но выбрать их непросто. Врач советует не обращать внимание на бренды, а смотреть на состав. В качественном мультивитаминном комплексе должны быть 13 основных витаминов: жирорастворимые А, D, Е, К, водорастворимые (группа В и С), а также базовые минералы — кальций, магний, железо, цинк и йод.

«Переплата за иностранные витамины не всегда гарантирует лучшую эффективность. Важнее выбирать проверенного производителя и изучать состав с учетом назначений врача, а не страну производства», — поясняет Виктория Филимонова.

Состояние кожи, волос и ногтей — прямой сигнал организма. Тусклые пряди, слоящиеся ногти и потеря тонуса кожи говорят о дефиците важных веществ, отвечающих за синтез кератина и коллагена, увлажнение и защиту от ультрафиолета.

«Втирание витаминов из аптечных ампул в кожу головы и лица может дать временный визуальный эффект. Однако такой способ не является полноценным лечением. Более эффективны профессиональные наружные средства — масла, сыворотки», — предупреждает гинеколог.

Женская репродуктивная система напрямую зависит от гормонального баланса, а он тесно связан с витаминно-минеральным статусом. Особенно актуален прием добавок при планировании беременности и в периоды гормональных перестроек. На вопрос, помогают ли витамины облегчить жизнь во время месячных или климакса, Филимонова отвечает утвердительно, но с оговоркой: назначать их должен врач, а не реклама.

«Для поддержания женского репродуктивного здоровья критически важны витамин D, фолиевая кислота, цинк, селен, железо, магний, йод, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Они регулируют гормональный фон, улучшают овуляцию, здоровье эндометрия и фертильность», — рассказывает Виктория Филимонова.

