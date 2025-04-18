По словам директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова, такие действия будут иметь серьезные негативные последствия не только для самой Украины, но и для стран-участниц Североатлантического альянса. Таким мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 24».

Масленников подчеркнул, что появление иностранных военных у границ РФ является неприемлемым, и Москва будет предпринимать соответствующие ответные меры.

«Фактически европейские ястребы ведут дело к возможности уже своего прямого вовлечения в вооруженный конфликт с Россией на стороне бандеровского режима», — сказал дипломат.

Отдельно Масленников обратил внимание на активизацию дискуссий вокруг поставок современных оружейных систем, таких как немецкие Taurus, с использованием которых союзники НАТО намерены поддержать Украину.

Директор департамента европейских проблем МИД РФ отметил, что Москва расценивает такие действия как явное вовлечение Германии и других стран НАТО в вооруженные действия против России.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко высказалась о желании немцев атаковать Россию ракетами Taurus.