МИД РФ предупредил о негативных последствиях появления контингентов НАТО на Украине
МИД России: контингенты НАТО на Украине приведут к серьезным последствиям
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Министерство иностранных дел РФ прокомментировало возможное развертывание военных контингентов стран НАТО на территории Украины.
По словам директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова, такие действия будут иметь серьезные негативные последствия не только для самой Украины, но и для стран-участниц Североатлантического альянса. Таким мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 24».
Масленников подчеркнул, что появление иностранных военных у границ РФ является неприемлемым, и Москва будет предпринимать соответствующие ответные меры.
«Фактически европейские ястребы ведут дело к возможности уже своего прямого вовлечения в вооруженный конфликт с Россией на стороне бандеровского режима», — сказал дипломат.
Отдельно Масленников обратил внимание на активизацию дискуссий вокруг поставок современных оружейных систем, таких как немецкие Taurus, с использованием которых союзники НАТО намерены поддержать Украину.
Директор департамента европейских проблем МИД РФ отметил, что Москва расценивает такие действия как явное вовлечение Германии и других стран НАТО в вооруженные действия против России.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова резко высказалась о желании немцев атаковать Россию ракетами Taurus.