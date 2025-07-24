«Это безобразие»: Росавиацию возмутило использование самолета типа Ан для пассажирских перевозок

Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) и генеральный директор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев высказал мнение, что использование самолета типа Ан для пассажирских перевозок недопустимо, сообщило интернет-издание «Абзац».

Виктор Горбачев рассказал, что производство самолетов типа Ан началось в послевоенные годы и продолжается по сей день. Транспортное средство выпускалось исключительно для хозяйственных работ: для нужд сельского хозяйства, для перевозки почты и грузов на местных линиях. Иногда на них перевозили десантников. Борт самолета не предполагает сидений или каких-либо комфортабельных услуг.

«А мы начали перевозить людей. Это безобразие», — заявил Горбачев.

Эксперт рассказал, что в настоящее время замены Ан-24, Ан-26, Як-40, Л-410 нет. Предполагается, что ситуация может измениться в 2026 году, когда начнется серийное производство. Виктор Горбачев считает, что необходимо заменить определенное количество самолетов, используемых для региональных перевозок.

Ранее заслуженный военный летчик назвал вероятную причину крушения Ан-24 в Амурской области.