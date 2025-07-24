Заслуженный военный летчик назвал вероятную причину крушения Ан-24 в Амурской области

Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что крушение Ан-24 связано с попаданием самолета в грозовой фронт, сообщил NEWS.ru.

Обломки пропавшего Ан-24 были найдены недалеко от Тынды. В материале интернет-издания рассказано, что известно о крушении самолета с 43 пассажирами. Эксперт Попов высказал мнение, что самолет мог попасть в грозовой фронт. По мнению эксперта, к пожару на борту мог привести разряд. Он же, предположительно, стал причиной отказа двигателей.

Генерал Попов допустил, что перед крушением самолета в утренние часы также могли образоваться кучевые облака. Критичные метеоусловия могли стать причиной попадания самолета в болтанку из-за появления в небе резких вертикальных потоков.

«Если грозовые разряды были, разряд может попасть и в радиоантенны, радиолокатор, и, соответственно, в этом случае возникнет пожар на борту, это может привести к отказу двигателей», — сказал Попов.

Эксперт допустил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями экипаж мог столкнуться со сложностями при управлении самолетом. В таком случае самолет теряет или скорость, или высоту. Во время снижения самолет мог зацепиться за верхушки деревьев, которые в этом регионе высокие.

«Уровень подготовки летного состава сейчас достаточно разный. Не исключено, что непосредственно ими были допущены ошибки. Или инженерно-техническим составом при обслуживании этого самолета», — отметил эксперт.

Эксперт предположил, что самолет пошел на второй круг из-за сбоя в работе локатора или посадочной навигационной системе. Технические разрушения, по мнению Попова, исключены.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с потерпевшим крушение в Амурской области самолетом Ан-24.