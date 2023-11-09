«Это большая трагедия»: начальник МВД Татарстана отчитался о ситуации на дорогах

Начальник Госавтоинспекции МВД по региону Рустем Гарипов провел конференцию, на которой рассказал о ситуации на дорогах Татарстана: актуальной остается проблема нетрезвых водителей и высокий рост смертности вследствие ДТП, сообщает inkazan.ru .

Рустем Гарипов призвал жителей республики сообщать в органы, если стали свидетелями, как пьяный человек сел за руль автомобиля. Не стоит это считать доносом. Один звонок ответственного гражданина может сохранить жизнь пешехода или водителя. Сотрудники ГИБДД активно борются с данной проблемой, но прийти к нулевой статистике так и не выходит.

Начальник Госавтоинспекции МВД по региону напомнил о недавнем ДТП. Женщина в нетрезвом виде села за руль. Она съехала в кювет. Водитель умирала на протяжении суток в больнице.

С начала 2023 года в республике вследствие ДТП погибло 233 человека.

«Даже один пострадавший, один погибший на дорогах — это большая трагедия», — сказал докладчик.

Причины гибели людей следующие: на пешеходов наезжают автомобили, машины сталкиваются друг с другом, транспортное средство вылетает в кювет. В зоне опасности велосипедисты, на которых также часто наезжают. Иногда причиной ДТП становится какой-либо барьер на дороге.

3,3 тысячи жителей Татарстана получили травмы различной степени. Если сравнивать данные аналогичного периода за прошлый год, то в 2023 погибло на 24 человека меньше.

Ранее стало известно, как житель Ставропольского края агрессивно отреагировал на замечание сотрудника ГИБДД.