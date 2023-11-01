«Это была провокация»: Эксперт рассказал, что стало причиной беспорядков в Дагестане

«Безусловно, это была провокация», — отмечает Михаил Потапов.

Эксперт Михаил Потапов выразил сожаление, что в Дагестане нашлись люди, которые отреагировали на подобную провокацию и пришли в аэропорт, где устроили массовые беспорядки.

Председатель Ростовской еврейской общины уверен, что Россия - это многонациональная страна, каждый житель которой умеет уважать и принимать традиции и особенности культуры друг друга. Многонациональность эксперт назвал богатством и призвал бережно к нему относиться.

«Я уверен, что в будущем, такое точно не повторится», - высказал мнение председатель Ростовской еврейской общины

В субботу, 29 октября, в аэропорте Дагестана собрались агрессивно настроенные люди, которые были намерены не допустить прибытия самолета. На борту, как писали в интернет-мессенджере, находились евреи из Израиля. Информация оказалась ложной. Президент России Владимир Путин уже сообщил россиянам, кто был организатором таких провокаций.

Несмотря на то, что граждане Израиля не прилетели, жители Дагестана не могли остановиться и не хотели покидать территорию аэропорта. Они ломали ограждения и срывали камеры видеонаблюдения, блокировали входы и выходы, препятствовали работе сотрудников аэропорта. Возбуждены уголовные дела.