Путин назвал причастных к массовым беспорядкам в Дагестане

30 октября Путин проводит расширенное заседание по ситуации в республике. В воскресенье, 29 октября, у аэропорта им. Амет-Хана Султана в Махачкале собрались протестующие. С собой они принесли флаги Палестины. Они также скандировали лозунги против действий Израиля в Газе.

Протестующие впоследствии прорвались на территорию аэропорта, где искали среди прилетевших из Тель-Авива граждан Израиля.

«События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб», – заявил глава государства.

Он посоветовал тем, «кто заботится якобы о гражданах Израиля», провести расследования о том, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они инициируют беспорядки в России.

Также глава государства в ходе заседания обратился к главам регионов и представителям силовых структур о необходимости оперативно реагировать на подобные ситуации, а также действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия.

Росавиация до 6 ноября приостановила работу аэропорта в Махачкале. Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело по факту произошедшего – по статье 212 (о массовых беспорядках).

Ранее Путин прокомментировал события в секторе Газа, сложившиеся из-за обострения палестино-израильского конфликта.