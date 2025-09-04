Владивостокская площадка стала центром проведения масштабного регионального фестиваля «Дни мира на Тихом океане», посвященного 80-летию со дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, подобные мероприятия проходят на регулярной основе. Цель — показать культурный и духовный потенциал России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сохранить военно-патриотические традиции, напомнить о важности единства народа. В честь 80-летия Победы во Владивостоке провели массовые мероприятия: памятные встречи, наполненные душевной атмосферой, и масштабные концерты.

По данным издания, заслуженные ансамбли и исполнители Приморского края выбрали для своих номеров патриотические композиции о Родине, лирические песни о Дальнем Востоке. Прозвучала и знаменитая «Катюша». Появление на сцене группы «Балаган Лимитед» стало подарком для гостей мероприятия. Горожане оставили положительные отзывы о концерте.

«Так здорово оказаться здесь именно в этот день. Открытие юбилейного Восточного экономического форума, 80 лет со дня окончания войны… Все слилось в одно мощное чувство единства. Все сидели рядом, пели "Катюшу" вместе с артистом — это было по-настоящему трогательно», — поделилась впечатлениями Людмила, одна из участниц фестиваля.

По данным издания, завершающим моментом мероприятия во Владивостоке стал фейерверк. Памятные мероприятия прошли и в культурных учреждениях не только Владивостока, но и всего Приморского края. Для жителей и гостей организовали концерты и патриотические акции.

