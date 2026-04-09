«Это чудище стояло и моргало»: что возмутило Алексея Пушкова в Перми и как это повлияло на судьбу иноагента

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, как внес свой вклад в изгнание из России галериста-русофоба Марата Гельмана*, сообщило интернет-издание «Абзац».

Сенатор поделился воспоминаниями, как в первый раз увидел арт-инсталляцию, расположенную в Перми. Во время визита в городе Алексей Пушков обратил внимание на человечков красного цвета, которых разместили на разных зданиях в Перми. По мнению спикера, композиции были выполнены криво. Возле администрации также появилась новая инсталляция — трехметровая композиция, выполненная из пластика. Алексей Пушков назвал композицию уродом.

«И мне сказали, что это культовый абсолютно урод и называется он Icon Man. То есть человек, сложенный из иконок, преимущественно западных фирм… И вот это чудище стояло и моргало. На мой взгляд, было все чудовищно», – рассказал Пушков.

По информации, которой поделился сенатор, инициатором приглашения галериста выступил губернатор Пермского края. Глава региона, по его словам, намеревался превратить город в культурную столицу России. Однако реализация этого замысла пошла не по намеченному пути.

Вместо культурного расцвета, как утверждает Пушков, вспыхнул громкий скандал. Последствия оказались для иноагента-галериста фатальными: после развернувшейся вокруг его деятельности шумихи Гельмана уволили с занимаемой должности.

По словам сенатора, иноагент сменил род деятельности. Галерист, который раньше выставлял работы других авторов, теперь сам пишет картины.

«Творческий зуд не унять, видимо. В России, слава богу, он уже его не реализует», – отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что музеи Ступина переходят на мгновенный вход благодаря MAX.

*Признан Минюстом РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.