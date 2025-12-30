«Это дно»: в Екатеринбурге задержали тюменца, снимавшего квартиру для оказания интим-услуг в женских нарядах

Общественник Дмитрий Чукреев в своем телеграм-канале проинформировал о задержании в Екатеринбурге молодого человека Родиона, который переодевался в женские наряды и оказывал сексуальные услуги за финансовое вознаграждение.

Общественник рассказал, что 27-летний мужчина приехал из Тюмени. Он арендовал квартиру в ЖК. Клиентами были исключительно мужчины. Соседи обращали внимание на частых гостей поселенца и информировали о них участкового. Сотрудник правоохранительных органов выписал протокол за нарушение тишины.

По информации общественника, молодой человек оценивал свои услуги в 15 тыс. руб. Сотрудники правоохранительных органов продемонстрировали провокационную переписку и фото задержанного. Практиковалась также услуга, когда гость приезжал на несколько суток и оставлял минимум 70 тыс. руб.

«Были у Родиона и постоянные клиенты, в том числе из Тюмени и Челябинска», — рассказал общественник.

По информации общественника, мужчина также распространял за деньги видео со своим участием. Сотрудники ППСП провели с задержанным профилактическую беседу о запрете пропаганды ЛГБТ*. На него составят протокол о занятии проституцией. Предполагается, что будут составлены и другие протоколы.

«Это дно», — прокомментировал общественник.

Ранее сообщалось, что в Госдуме пообещали провести рейды по борделям на новогодние праздники.

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.