В Госдуме пообещали провести рейды по борделям на новогодние праздники

Заместитель комитета Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о намерении продолжить традицию проведения рейдов по нелегальным заведениям в период новогодних праздников. Своими планами депутат поделился с «Газетой.Ru».

Милонов с иронией отметил, что получает множество сигналов о местах, где располагаются бордели, а также находятся трансвеститы* и нелегальные мигранты.

«И это уже не только мои любимые проститутки, трансвеститы*, нелегалы, но и места по продаже всякой разной неправильной контрафактной продукции и прочей разной истории», — рассказал депутат.

Он добавил, что не собирается останавливаться и планирует продолжать эту деятельность на протяжении всего 2026 года. Милонов выразил надежду на «множество интересных рейдов». Он также заявил, что ожидает «слез со стороны нарушителей закона», которых удастся выявить и привлечь к ответственности.

В конце 2024 года Милонов сообщал, что в праздничные дни отправится с облавами на публичные дома и магазины, продающие вейпы.

Ранее сообщалось, что в Омской области раскрыли сеть проституции с несовершеннолетними.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским.