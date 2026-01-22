«Это фиаско»: врач назвал метод лечения импотенции током после ковида провальным

Врач-хирург и онкоуролог Марк Гадзиян выразил скептицизм относительно предложенного метода терапии эректильной дисфункции после тяжелой острой респираторной инфекции COVID-19 с применением электрического тока, сообщил REGIONS.

Специалист охарактеризовал такой подход как неудачный. Марк Гадзиян пояснил, что в подавляющем большинстве случаев причина импотенции имеет органическую природу и связана с состоянием сосудистой системы.

«Я считаю, что это фиаско», — отмечает доктор.

По мнению эксперта, ключевым фактором является кровоснабжение полового члена. Для нормальной эрекции необходим как достаточный приток крови по артериям, так и правильный отток по венам. Нарушение венозного оттока приводит к эректильной дисфункции, вызванной венозной недостаточностью.

В свою очередь недостаточный артериальный приток не позволяет органу наполниться кровью должным образом. К подобным сосудистым проблемам, как отмечает врач, могут приводить такие распространенные заболевания, как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз, а также последствия перенесенных инфарктов.

«Эректильная дисфункция у мужчины чаще всего связана с системными нарушения. Кроме того, снижение уровня тестостерона у мужчин тоже приводит к ухудшению эрекции», — заключил собеседник REGIONS.

По данным телеграм-канала Mash, лечить постковидную импотенцию с помощью тока предложил врач из Подмосковья.

