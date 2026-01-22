Ток против постковидной импотенции: кому поможет электротерапия и в каких случаях она бессильна

Постковидную импотенцию можно вылечить с помощью тока лишь в случае функционального нарушения у полового органа. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-рефлексотерапевт Наталья Карташова.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что врач из Подмосковья Мустафа Аль-Замиль выступил с инициативой применять электротерапию для лечения постковидной импотенции. Согласно предложенной методике, специальные электроды предполагается размещать на головке и у основания полового члена. Как утверждает специалист, воздействие слабого тока может способствовать расширению сосудов и снижению нервного напряжения у пациентов. Врач Карташова подчеркнула, что такой способ действительно может помочь.

«Если на конец или основание полового органа прилепить электричество, то усилится его электропроводность. Это очень актуальная тема, потому что потенция действительно зависит от сосудов, а они на фоне коронавируса стали очень прогрессивно атеросклерозироваться. Если у пациента функциональное нарушение, то такой метод поможет», — пояснила эксперт.

Однако если у человека развился атеросклероз, то тут потребуется иные методы, отметила специалист. При этом в числе новых и эффективных изобретений в вопросе потенции имеется тренажер Кегеля.

«Он подразумевает, что в область ягодиц вставляется электрод, а со спины вставляются иглы с электродами. После между ними одновременно включаются раздражающие и электрические импульсы. Тем самым, простата улучшает кровообращение, уменьшается отек и улучшается трофика», — заключила Карташова.

