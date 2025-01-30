«Это изгнание»: политолог Мазур прокомментировал отставку вице-спикера Новосибирской области

Политолог Алексей Мазур высказал мнение, что отставка первого вице-спикера Законодательного собрания Новосибирской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Панферова — это переход на низшую позицию, сообщил atas.info.

Издание сообщило, что решение о досрочной отставке приняли 30 января. Согласно официальным данным, Андрей Панферов намерен занять должность бизнес-омбудсмена. Политолог Алексей Мазур сомневается в данной версии.

«Это изгнание, переход на низшую позицию, а вовсе не повышение или политический взлет», — заявил в интервью Atas.Info политолог Алексей Мазур.

Политолог считает, что отставка Панферова связана с внутренними проблемами в депутатской среде, о которых общественность не была проинформирована. Эксперт не исключает конкуренцию. По его мнению, спикер Андрей Шимкив мог таким способом обезопасить себя на следующих выборах из-за сильных позиций Панферова. В качестве подтверждения своего предположения эксперт указал на ликвидацию должности первого вице-спикера после отставки Андрея Панферова.

«Это яркая фигура в новосибирской политике, пользующая всеобщим уважением, как среди соратников, так и оппонентов. Безусловно, порядочный человек, который не боится брать на себя решение сложных вопросов. Я бы назвал его «самурай новосибирской политики», — отметил эксперт.

Издание напомнило, что Панферов перешел в партию «Единая Россия» из ЛДПР. Он заработал репутацию неординарной личности. Политик сумел решить ряд конфликтных ситуаций. Неоднократно был переизбран на занимаемую должность.

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