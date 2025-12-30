«Это явно не безобидная шутка»: в Балашихе слепили снежный фаллос

Продолжительные снегопады в Подмосковье пробудили творческую энергию жителей Балашихи, которые массово начали лепить снежные фигуры. В конце декабря дворы города украсили не только классические снеговики, но и фантазийные композиции: драконы, изящные Снегурочки в длинных платьях и даже многоуровневые крепости. Однако некоторые творения вызвали у горожан неоднозначную реакцию, сообщил REGIONS.

Например, на берегу реки Пехорки появилась двухметровая снежная скульптура откровенно фаллической формы. Новость об этом быстро распространилась через местный телеграм-канал. Часть пользователей в шутку предположила, что автор, возможно, хотел слепить символ наступающего года — лошадь, но на остальные детали у него просто не хватило снега.

В комментарии для REGIONS юрист Гульназ Измайлова пояснила, что создание снежных скульптур с провокационным или откровенно сексуальным подтекстом может повлечь административную ответственность за мелкое хулиганство или нарушение общественного порядка по статье 20.1 КоАП РФ.

Эксперт уточнила, что для привлечения нарушителей к ответственности необходимо зафиксировать объект на фото или видео, точно указать его местонахождение и направить заявление в полицию.

«Ответственность зависит от контекста (местоположения) и реакции общественности, но это явно не безобидная шутка во дворе», — подчеркнула юрист.

По последним данным от подписчиков, спорная скульптура уже была демонтирована. Жителей призывают не повторять подобных хулиганских выходок и выбирать для творчества социально приемлемые формы.

Ранее сообщалось, что в Балашихе лепят из снега целые компании отдыхающих и сажают лошадей на деревья.