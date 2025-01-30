«Это какой-то саботаж»: эколог подтвердил слив загрязняющих веществ в реку Дон

Эколог Алексей Лебедев подтвердил информацию о появлении масляных пятен на поверхности реки Дон, сообщила rostovgazeta.ru. По его мнению, Ростовская область нуждается в введении системы постоянного контроля выбросов, осуществляющегося в онлайн-режиме.

Издание напомнило, что более двух недель назад в Дон попал растворитель краски для судов. После в реке были обнаружены масляные пятна. Эксперт Алексей Лебедев подтвердил, что лично видел образовавшиеся пятна. Он предполагает, что они появились в месте, где река Аксай впадает в Дон. Эколог уверен, что важно выявлять загрязнители до их визуального проявления на воде.

Эколог Алексей Лебедев рассказал, что в Ростовской области есть необходимое оборудование для круглосуточного контроля состояния качества воды. Дефицита квалифицированных специалистов также нет. По его данным, разработки по онлайн-мониторингу находятся в ЮФО и в СКФО.

«Просто, видимо, никто не хочет этим заниматься. Создается ощущение, что это какой-то саботаж», — делится мнением с RostovGazeta Алексей Лебедев.

Эксперт рассказал, что в городе создали инициативную группу, представители которой намерены бороться с проблемой. Коллектив ждет очереди, чтобы попасть на прием к губернатору региона. Общественники хотят обсудить различные экологические проблемы, которые затрагивают всю область.

Ранее в МЧС сообщили о новых выбросах мазута на побережье Черного моря.