«Это наиболее безопасный способ»: замглавы ФССП рассказал, как превратить смартфон в инструмент для работы с приставами

Заместитель руководителя Главного управления ФССП России по Московской области Павел Кудряшов рассказал REGIONS, что жители Подмосковья вправе получать важную информацию от судебных приставов через «Госуслуги».

Замглавы службы отметил, что пользователь может заходить на сервис с любого персонального гаджета — телефона, планшета или компьютера. На «Госуслугах» предложены удобные и доступные сервисы ФССП.

«Онлайн взаимодействие экономит время и финансы. При этом взаимодействие происходит через личный кабинет авторизованных пользователей на портале «Госуслуг» — это наиболее безопасный способ», — обратил внимание Кудряшов.

Павел Кудряшов раскрыл функционал, доступный гражданам через цифровой сервис. Пользователи имеют возможность в режиме реального времени отслеживать стадии и все процессуальные действия в рамках своего исполнительного производства. Для должников система обеспечивает максимально упрощенную процедуру погашения обязательств, позволяя полностью рассчитаться по предъявленной сумме буквально в одно нажатие.

По словам Кудряшова, все сведения о наличии и характере задолженности также дублируются в публичном разделе «Банк данных исполнительных производств», который находится на официальном интернет-портале Главного управления ФССП региона.

