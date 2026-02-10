«Полина» на связи: как связаться с судебными приставами в Подмосковье
REGIONS: замглавы ГУ ФССП напомнил номера телефонов для связи с приставами
Фото: [пресс-служба ГУФССП России по Московской области]
Специалисты Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не предоставляют устных консультаций по частным вопросам исполнительного производства в телефонном режиме, сообщил REGIONS.
Как пояснил в беседе с изданием REGIONS заместитель руководителя территориального управления ФССП по Московской области Павел Кудряшов, такая мера обусловлена действующими требованиями информационной безопасности — по голосу невозможно достоверно подтвердить личность звонящего и его право на получение конфиденциальных данных.
В качестве альтернативы жителям Московской области доступен современный цифровой сервис. Позвонив на единый федеральный номер 8 (800) 303-00-00, они могут получить информацию у специального голосового ассистента по имени «Полина».
Искусственный интеллект способен, в частности, информировать о наложенных ограничениях, таких как арест имущества или блокировка средств на расчетных счетах. Кроме того, помощник предоставит актуальное расписание личного приема в подразделениях службы и перечень государственных услуг, оказываемых ведомством.
«Сообщить о коррупционных проявлениях возможно по номеру телефона 8 (498) 569-08-70», — добавил Кудряшов.
Ранее сообщалось, что на встрече со школьниками в Кашире ребятам предложили работу во ФСИН.