«Это называется ураганное течение»: Симоньян рассказала, как у нее стремительно развивался рак груди

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала в интервью ведущему Борису Корчевникову для ИС «Вести», что до болезни проводила чекап и узнавала генетическую предрасположенность к развитию рака груди. Еще в ноябре никаких проблем со здоровьем выявлено не было, а риск развития рака из-за генетической предрасположенности составлял ноль процентов. Болезнь проявлялась стремительно: за девять месяцев ситуация изменилась кардинально.

Маргарита Симоньян рассказала, что ознакомилась с результатами американских исследователей. Специалисты предполагают, что рак молочной железы — это реакция организма на внезапное расставание с любимым человеком.

По словам Симоньян, российские специалисты рассказывают ей о причинах болезни. По их мнению, рак развивался стремительно быстро из-за стресса и личных переживаний. Издание напомнило, что муж Маргариты Симоньян — режиссер Тигран Кеосаян — впал в кому, что стало болезненной неожиданностью для его супруги.

«В моем случае, как мне говорят онкологи, это было спровоцировано вот этим стрессом, этими переживаниями, в которых я жила с прошлой зимы, потому что я проходила чекап в ноябре, у меня не было ничего… У меня генетическая вероятность рака груди равна нулю. А 1 сентября у меня уже метастазы… Это называется ураганное течение. Врачи говорят, что это было спровоцировано как раз переживанием», — рассказала в интервью медиаменеджер.

