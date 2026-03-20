Лерчек раскрыла подробности ЭКО на фоне онкодиагноза: в сети заговорили о возможной связи процедуры и рака

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала, что неоднократно прибегала к процедуре ЭКО, что спровоцировало новую волну обсуждений о возможной связи гормональной стимуляции с развитием онкологических заболеваний. Подобные дискуссии ранее возникали вокруг других известных женщин, столкнувшихся с тяжелыми диагнозами. Об этом пишет телеграм-канал 112.

По данным источника, еще в 2015 году у Чекалиной произошел серьезный гормональный сбой, из-за которого она долгое время не могла забеременеть. Вместе с бывшим супругом Артемом блогер прошла курс лечения. В 2016 году с помощью ЭКО у пары родились двойняшки. Позже у Чекалиной появился еще один ребенок в браке с Артемом, а недавно она родила сына от аргентинского танцора. Сразу после этих родов врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание.

В публичном поле уже не раз обсуждались похожие случаи. После лечения бесплодия или поздних беременностей с тяжелыми болезнями сталкивались певица Жанна Фриске, актриса Анастасия Заворотнюк, а также Анастасия Хабенская — супруга актера Константина Хабенского. В зарубежных медиа аналогичные разговоры возникали вокруг американского редактора Лиз Тилберис, которая сама связывала свой диагноз с гормональной стимуляцией.

Врачи подчеркивают, что прямой доказанной связи между процедурой ЭКО и развитием онкологии на сегодняшний день нет. Однако истории публичных людей каждый раз возвращают этот вопрос в центр общественного внимания.

