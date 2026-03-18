«Это не приговор»: онколог рассказал о шансах Лерчек и методах лечения при четвертой стадии рака желудка

Руководитель онкологического отделения, онколог-химиотерапевт GMS Clinic Дмитрий Олькин высказал мнение в беседе с Mail, что диагноз «рак желудка 4 стадии», поставленный блогеру и телеведущей Валерии Чекалиной (псевдоним — Лерчек), не означает, что терапия не имеет смысла.

«У рака желудка весьма неспецифичные симптомы, к которым относятся изжога, тошнота, потеря веса и ощущение тяжести после еды. У молодых людей эти проявления часто списывают на хронический гастрит», — высказал мнение онколог-химиотерапевт GMS Clinic Дмитрий Олькин.

Онколог-химиотерапевт отметил, что диагноз блогера, которая недавно в четвертый раз стала мамой, серьезный. На данном этапе болезни метастазы распространяются по телу, поражая другие органы. Обычно пациенты с таким диагнозом находятся под постоянным наблюдением врачей и выполняют их рекомендации.

«Случаи полного излечения рака желудка на 4-й стадии крайне редки, однако возможны длительные ремиссии. Добиться их можно, подобрав индивидуальную терапию, основанную на молекулярных особенностях опухоли», — рассказал Mail эксперт.

Ключевые факторы прогноза — распространенность метастатического процесса, конкретные пораженные органы, их количество, а также общее состояние здоровья пациента и наличие у него других заболеваний, отметил специалист.

По словам эксперта, лечением рака желудка одновременно занимаются специалисты разных профилей: онколог, хирург, генетик и радиотерапевт. Уменьшения объема опухоли врачи пытаются добиться при помощи комбинированной химиотерапии. Есть и другие способы лечения: таргетная терапия, иммунотерапия, паллиативное лечение.

«Существует даже достаточно специфичный симптом — отвращение к мясу и рыбе. Также должны насторожить регулярная тошнота, рвота цвета "кофейной гущи" (то есть черная) и стул черного цвета», — предупредил специалист.

Онколог-химиотерапевт для снижения риска рекомендует россиянам вести правильный образ жизни: отказаться от курения, следить за весом, не злоупотреблять соленой или копченой пищей, обращаться за консультацией к медикам.

«На фоне недавней истории с девушкой-блогером хочется подчеркнуть: не надо паниковать. Тот, кто почувствовал изжогу, не должен сразу бежать делать гастроскопию. Это лишь повод вспомнить о реальных факторах риска и о том, что гастрит — это не норма», — резюмировал доктор.

Ранее сообщалось, что гинеколог предупредила о скрытой угрозе ВПЧ — 14 типов вируса могут спровоцировать онкологию.