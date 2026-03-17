Рак через годы: гинеколог предупредила о скрытой угрозе ВПЧ — 14 типов вируса могут спровоцировать онкологию

Акушер-гинеколог высшей категории, гендиректор нижегородской клиники «Мать и дитя» Марина Юдина в интервью развеяла мифы о ВПЧ и рассказала о связи вируса с раком, сообщил newsnn.ru.

В ходе интервью корреспондент NewsNN выяснил, что вирус папилломы человека (ВПЧ) — опасное заболевание, которое часто проходит бессимптомно. Многие люди заражаются ВПЧ хотя бы один раз в жизни. Вирус может покинуть организм в течение двух лет.

По словам эксперта, главная опасность — болезнь провоцирует рак специального эпителия, то есть покровной ткани. Как следствие, у пациентов диагностируют рак шейки матки, анального отверстия или поверхности гортани. Онкологическое заболевание может развиваться через годы после выявления ВПЧ.

«Онкогенными считаются около 14 типов вируса. Наиболее онкогенные 16 и 18 типы ответственны примерно за 70% случаев рака шейки матки. Менее онкогенны, но также значимы, — 31, 33, 45, 52, 58», — рассказала Марина Юдина.

Акушер-гинеколог Юдина рассказала, что в случае заражения ВПЧ рак развивается быстрее, если человек курит и длительное время не посещал врача. Еще одна причина — любые формы иммунодефицита, включая химиотерапию и ВИЧ. Чем больше времени вирус находится в слизистой, тем выше вероятность диагностирования рака. Более 90% случаев рака шейки матки связаны именно с ВПЧ.

«Основной путь передачи ВПЧ — контакт слизистых и кожи. Наиболее часто это происходит при половом контакте, включая оральный и анальный. Сам вирус быстро разрушается во внешней среде, плохо переносит солнечный свет. Нельзя заразится ВПЧ через полотенце, постельное белье, стволовые приборы и одежду», — отметила эксперт.

