«Это не путь к миру»: политологи предупредили о рисках временного перемирия в зоне СВО

Дипломированный специалист в области международных отношений Анастасия Гаврилова высказала мнение, что прекращение активных боевых действий в зоне СВО — это путь к заморозке конфликта, но не к миру, сообщил tagilcity.ru. Ее коллеги придерживаются аналогичной позиции.

Эксперт Гаврилова отметила, что стороны могут не прийти к общему мнению, если не смогут совместно выявить и устранить первопричины конфликта. Решить в таких условиях фундаментальные условия невозможно. Это приведет со временем к новому конфликту.

«Россия исходит из того, что пауза в боевых действиях без устранения первопричин — это не путь к миру», — рассказала TagilCity.ru Анастасия Гаврилова.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян высказал мнение, что временная пауза не поможет в достижении стабильного мира. Она станет нестабильной моделью. Важное условие для завершения СВО — комплексное соглашение.

«Заморозка конфликта по образцу „Минских соглашений“, которую собственно и продвигают США для России очевидно неприемлема. Поэтому такой вариант окончания СВО с подписанием или без подписания мирного соглашения маловероятен», — рассказал TagilCity.ru Михаил Хачатурян.

Политолог Кирилл Казаков считает, что устойчивое развитие ситуации вряд ли возможно без переоценки существующего баланса интересов между Россией и государствами Европы. Фаза боевых действий — первый этап в урегулировании ситуации.

«Второй срок — это собственно завершение конфликта. Оно наступит, когда будет сформирована новая архитектура безопасности в Европе», — рассказал TagilCity.ru Кирилл Казаков.

