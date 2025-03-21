Это не учебная тревога: посетителей новокузнецкого ТЦ эвакуировали

В соцсетях появилась информация об эвакуации посетителей новокузнецкого торгового центра из-за обнаружения подозрительного предмета, визуально похожего на гранату, сообщил VSE42.Ru.

По данным издания, люди покинули здание. Очевидцы в соцсетях пишут, что это не учебная тревога. Граждан проинформировали с помощью системы оповещения о необходимости покинуть территорию ТЦ. Люди вышли на улицу. К зданию прибыли сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, возле ТЦ припарковалась машина поисково-спасательной службы и скорая медицинская помощь.

По данным онлайн-журнала «Сибдепо», в здании, действительно, обнаружили подозрительный предмет. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр помещений. Полиция Кузбасса сообщила редакции, что в торговом центре нашли игрушечную гранату. Найденный предмет не представляет опасности для окружающих.

На данный момент нет официальной информации, обнаружение игрушечной гранаты — это случайное стечение обстоятельств или целенаправленная попытка спровоцировать панику среди населения. По данным NGS42.RU, работа торгового центра еще не восстановлена.

Ранее сообщалось, что в ХМАО в ночь на 21 марта эвакуировали 16 человек из горящего многоэтажного дома.