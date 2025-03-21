Пятерых взрослых и ребенка спасли во время ночного пожара в Нижневартовске

В ночь на 21 марта сотрудники МЧС спасли пятерых взрослых и одного ребенка, которые могли пострадать вследствие пожара в многоэтажном доме Нижневартовска, сообщил muksun.fm.

В главном управлении МЧС по ХМАО проинформировали, что сообщение о возгорании поступило в 0:34. На место происшествия направили пять единиц техники и 17 сотрудников МЧС. Пожар удалось полностью ликвидировать в 01:29. Вскоре после прибытия огнеборцев из окна квартиры, расположенной на первом этаже, вырвалось пламя. Спасатели эвакуировали жильцов. Всего было эвакуировано 16 человек, в числе которых был один несовершеннолетний горожанин.

«В ходе проведения работ было спасено шесть человек, в том числе один ребенок. Они выведены в безопасную зону с помощью средств индивидуальной защиты», — сообщили корреспонденту Muksun.fm в пресс-службе МЧС по ХМАО.

По данным издания, в местных телеграм-каналах активно обсуждают пожар и делятся возможными причинами возгорания. Одна из неофициальных версий — жильцы квартиры заряжали аккумулятор, который взорвался.

В главном управлении МЧС по ХМАО сообщили, что пострадали две квартиры. Одна квартира занимает площадь в 18 кв. м. Все находившееся в ней имущество уничтожено. Вторая квартира расположена на втором этаже. В ней повреждена отделка балкона.

Ранее сообщалось, что аэропорт Хитроу закрыли из-за сильного пожара на электроподстанции.