«Это несправедливо»: в ГД предложили ограничить рост цен на такси в праздничные дни

ТАСС: депутат Гусев предложил ограничить рост цен на такси в праздники 20%
Фото: [Медиасток.рф]
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев высказал мнение ТАСС, что рост цен на такси в новогодние праздники нужно ограничить 20%.
Депутат считает несправедливым тот факт, что цены в новогоднюю ночь на услуги такси обычно становятся выше. Дмитрий Гусев предлагает ограничить праздничный рост 20%.
«Люди хотят зарабатывать деньги в два-три раза выше. Это несправедливо», — сказал Гусев ТАСС.
Парламентарий обратил внимание на устойчивую сезонную тенденцию: в период новогодних праздников стоимость услуг такси традиционно повышается, в то время как уровень сервиса остается прежним. По его мнению, причиной роста спроса и, как следствие, цен является увеличение числа пассажиров, которые предпочитают не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и выбирают для поездок такси.
