«Заработанное 1 января потеряется в конце месяца»: таксисты не считают новогоднюю ночь легкой добычей

Жители Ростова-на-Дону переживают, что в новогоднюю ночь стоимость такси будет слишком высокой, сообщила rostovgazeta.ru. Местный таксист рассказал, обоснованы ли опасения горожан.

Жительница города рассказала, что уже подготовила для оплаты такси 5 тыс. руб. Она собирается праздновать у друзей. Женщина понимает, что с большими сумками подарков и салатов воспользоваться автобусами будет проблематично. Горожанка опасается, что выделенных денег ей может не хватить.

Собеседница RostovGazeta отметила, что сэкономить на проезде часто не получается. 1 января она традиционно ездит в гости к маме. В этом году планировала поехать на общественном транспорте, но автобусов долго не было. Женщина сильно замерзла и вызвала такси.

«Туда-то ладно, доеду автобусом. А обратно — поздно, по-другому никак», — сокрушается ростовчанка.

Ростовский таксист высказал мнение, что многие горожане уезжают из города еще до Нового года. Он работал в прошлом году 31 декабря примерно до девяти часов вечера. Мужчина заметил, что максимальная стоимость поездки увеличилась в 1,5 раза.

Собеседник также пояснил, что в новогоднюю ночь пиковые расценки, как правило, будут действовать с 23:00 по московскому времени до двух часов ночи, а затем — с четырех утра 1 января и на протяжении всего дня.

«Во-первых, не могу сказать, что заработки за эти дни какие-то безумно высокие. А во-вторых, надо понимать, что те суммы, которые зарабатываются за первое января, потом потеряются в конце января. Ведь после новогодних праздников люди, как правило, сильно ужимаются», — говорит Роман.

Ранее сообщалось, что жители Тулы массово жалуются на резкий рост тарифов такси в предновогодние дни.