«Это нонсенс»: Правозащитники не могут добиться вызволения ростовчанки из психбольницы

В четверг, 12 октября, состоится заседание суда по делу принудительного лечения жительницы Ростова Светланы в филиале психиатрической больницы, сообщает rostovgazeta.ru . Правозащитник Павел Сагайда предполагает, что доказать факт коррупции не выйдет.

Правозащитник неоднократно привлекал внимание к происходящим событиям. Согласно его версии ситуация развивалась таким образом: бывшие супруги ругаются. Светлана решает забрать детей в свой родной город, где планирует остаться жить. Сразу после этого к женщине приходят мужчины, которые насильно увозят ее в психиатрическое отделение.

Активист уверен, что влиятельный и обеспеченный супруг Светланы просто дал взятки представителям правоохранительных органов и докторам, чтобы женщину насильно удерживали в лечебнице.

Сегодня должно состояться еще одно заседание суда. Ранее Павел Сагайда не раз поднимал вопрос коррупции на прошлых заседаниях. Теперь доктора скажут, что вылечили Светлану и отпустят. Разобраться, действительно ли она нуждалась в лечении или был сговор, уже не выйдет. Ответственные за преступные действия окажутся невиновными.

«То, что происходит — это нонсенс. Нам так и не объяснили, какие были основания для применения в отношении Говоровой закона о психиатрии. Я уже не беру в расчет положения международных принципов защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи. Ведь, если у человека нет признаков болезни, если врачи их не описывают, значит, этой болезни нет? А то, что содержится в заключении врачей психиатров можно назвать бредом. Причем списанным с заявления бывшего мужа Говоровой. А оно написано настолько безобразно, что в нем даже нет информации о том, что написано оно в отношении Светланы Говоровой», — делится мнением эксперт.

Правозащитник сообщает, что состояние Светланы плохое. Ее заставляли принимать препараты, которые превращают человека в «овощ». Женщина совершенно ослаблена.