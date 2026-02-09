«Это нора бомжа»: жизнь рядом с «собирательницей» превратилась в кошмар для жителей Бронниц

Жительница Бронниц Светлана Елецкая столкнулась с крайне сложной ситуацией: ее соседка по дому в Марьинском переулке превратила свое жилье в настоящую свалку, но при этом искренне не видит в этом никакой проблемы, сообщил REGIONS.

По словам Светланы, ее соседка не в одночасье стала похожа на известного литературного персонажа-накопителя. Данное расстройство развивается постепенно, и, по статистике, им страдают от 2 до 5% людей по всему миру. В квартире стало невозможно готовить из-за завалов на плите и столе, а в комнатах остались лишь узкие проходы между горами вещей. На все замечания хозяйка лишь отмахивалась, утверждая, что не понимает, о чем идет речь. Однако проблема усугублялась.

Жильцы всерьез опасались за жизнь женщины, когда в подъезде распространился настолько сильный запах, что они заподозрили самое страшное. Оказалось, причиной был протухший кусок свинины, оставленный вне холодильника.

«Ее хата полностью непригодна для жизни. В теплое время она сама предпочитает спать вне дома, не забывая пополнять свой „склад“ отходов. Это нора бомжа! Тараканы, мыши, крысы — со всем этим животным миром нам пришлось ближе познакомиться. Мягко говоря, приятного мало. И еще мы пожара боимся. У нее там все будет полыхать по счету раз», — опасается Светлана.

В подобных случаях юристы советуют вызывать МЧС. Специалисты составят акт о нарушении пожарной безопасности, что может повлечь за собой привлечение к административной ответственности. За захламление эвакуационных путей грозит штраф от 5 до 15 тыс. руб. по статье 20.4 КоАП РФ. Если же другие жильцы понесли убытки (например, на дезинсекцию или борьбу с запахом), они вправе подать в суд иск о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

