«Это обман!»: пенсионерка из Истры пыталась вернуть полмиллиона от Пенсионного фонда

Жительница подмосковной Истры получила крупную денежную сумму от Пенсионного фонда и поначалу приняла ее за уловку аферистов. Как выяснилось, причиной перевода стала давняя ошибка в начислениях, которую сотрудники ведомства обнаружили и решили исправить, сообщил MK.RU.

На протяжении длительного времени пенсионерке выплачивали меньше положенного. После проведенного перерасчета ей единовременно перечислили недостающие 522 тыс. руб. Увидев на счету такую значительную сумму, женщина насторожилась и решила, что стала целью мошенников. Она немедленно отправилась в отделение Сбербанка, чтобы проверить происхождение средств.

Банковские служащие подтвердили: деньги поступили официально от Пенсионного фонда. Для уверенности пенсионерка посетила и само ведомство, где ей разъяснили ситуацию и заверили, что перевод абсолютно законен.

