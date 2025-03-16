Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X напомнил правительству Франции и Британии об отношении России к появлению войск НАТО на Украине, сообщило РИА Новости.

Зампред Совета безопасности Медведев напомнил, что у России есть четкая позиция относительно появления иностранных войск на территории Украины. Москва выступает против. Однако, согласно данным агентства Блумберг, на Украину могут прибыть войска 37 стран. Инициатива принадлежит премьеру Великобритании Киру Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Они намерены создать «коалиции желающих», кто отправит войска на Украину с целью реализации миротворческой миссии и гарантий безопасности Киеву. Предполагается, что вопрос активно обсуждается.

«Макрон и Стармер притворяются идиотами. Каждый раз им говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО. Нет, мы пошлем десятки тысяч — просто признайте — вы хотите дать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО», — написал Медведев в соцсети X.

Дмитрий Медведев также рекомендовал лидерам стран сначала посоветоваться об инициативе отправить свои войска на Украину с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Медведев заявил, что Украина еще может спасти своих бойцов, заточенных в Курской области.