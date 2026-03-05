«Это проституточные отношения»: депутат считает, что некоторые девушки превратили 8 Марта в день охоты на кошельки

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что современное празднование Международного женского дня нарушает принципы, заложенные в праздник. Он считает, что взаимоотношения некоторых пар и их видение, как проводить день, является примером «проституточных отношений», сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат отметил, что Международный женский день призван напомнить о борьбе за равноправие. Его главный посыл — проявлять уважительное отношение к представительницам прекрасного пола. По мнению Милонова, в последнее время праздник для некоторых становится поводом исключительно для вручения подарков.

«Эти женщины общаются с мужчинами, которые предпочитают вместо любви бросить женщинам деньги, понимаете? И пользоваться ими за деньги. Видимо, это такие отношения в рамках неких договорных взаимных обязательств, которые не относятся, правда, к вопросу семьи никаким образом. Это проституточные отношения. Поэтому один пользуется услугами проституток, другая – проститутка. Но это только так может быть», – сказал парламентарий.

Парламентарий обратил внимание на то, что сведение женской ценности исключительно к материальным благам не только унизительно, но и губительно для искренних отношений. По его мнению, мужчинам не стоит всерьез рассчитывать на долгосрочный союз с теми, для кого на первом месте стоит кошелек, а не чувства.

Депутат поделился собственными наблюдениями: некоторые девушки рассказывают в соцсетях о важности получения подарков. Они утверждают, что якобы дорогой подарок свидетельствует о любви и хорошем отношении к девушке. Виталий Милонов предостерег мужчин. Он считает, что такие девушки не готовы к серьезным отношениям и заинтересованы только в обогащении.

«Если вы имеете какие-то планы серьезные с этим человеком, то рекомендую их пересмотреть. Потому что это все будет длиться ровно до тех пор, пока вы являетесь источником этого обогащения. Ни один нормальный человек ни при каких обстоятельствах так отношения строить не будет», – резюмировал политик.

Ранее сообщалось, как бесплатно подготовить сюрприз для девушки 8 Марта — топ-3 креативных идеи.