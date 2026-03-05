Три бесплатных способа отметить 8 Марта: идеи для незабываемого праздника

Международный женский день приносит радость, но и требует финансовых затрат, сообщил nashgorod.ru. Корреспондент издания подобрал три небанальных и полностью бесплатных способов провести праздничный день так, чтобы девушка запомнила его на долгие годы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью ]

Первый способ приятно и необычно провести время — устроить день без гаджетов, отметил корреспондент. Мужчина предупреждает, что 8 марта целый день нельзя пользоваться телефоном. Он заваривает чай в термосе, делает бутерброды и приглашает возлюбленную на пешую прогулку по городу. Важно целый день много и тепло общаться.

Фото: [ Медиасток.рф ]

По данным издания, не менее романтично можно провести время в приютах для животных. Важно заранее связаться с волонтерами и предложить помощь в выгуле собак. Совместное волонтерство объединяет, раскрывает душу и создает прочную базу для крепких отношений.

Фото: [ Медиасток.рф ]

По информации издания, еще один креативный подарок — квест по городу, который требует предварительной подготовки. Заранее необходимо узнать удивительные факты о городе. Во время прогулки влюбленные могут совместно искать необычные места.

