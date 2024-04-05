«Это просто жадность»: депутат Балыбердин пояснил срыв сроков ремонта моста в Нижнем Тагиле

Спикер отметил, что во время встреч с горожанами вопрос о реконструкции поднимается всегда. Люди возмущены, почему ремонтные работы проходят настолько медленно. Местная администрация прекрасно понимает, что проблема, действительно, актуальная.

Депутат напомнил, что подрядчик был обязан приступить ко второму этапу реконструкции в мае. В итоге работы начались лишь в августе. На тот момент еще не было известно, что на объекте появится техническая проблема. Спрогнозировать же, что работы не будут выполнены в согласованный срок, не составляло труда. Социальная напряженность не достигла бы такого пика, как сейчас, если бы компания своевременно расторгла договор.

«Вы понимали, что вы не успеваете. Зачем раскопали-то это все? Вот знаете, здесь у меня даже один ответ, даже от вас можно не ждать ответа. Это просто жадность. Вот ничего другого», — заявил Алексей Балыбердин.

В роли подрядчика вступило ООО «Уралстроймонтаж». Депутат неоднократно критиковал действия его руководителя Алексея Голященко.

Ранее мы сообщали, что жители Омска переживают, что их дома безосновательно признают аварийными и снесут для строительства нового ЖК.