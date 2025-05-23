«Это убийство деревьев»: кемеровчане обеспокоены массовой вырубкой деревьев в парке

Посетители Комсомольского парка им. В. Волошиной, который находится в Кемерово, обеспокоены вырубкой деревьев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Они прислали редакции фотографии: вдоль забора вырублены деревья, остались только небольшие пеньки.

По информации издания, горожане обеспокоены ситуацией. Они считают, что массовая вырубка негативно отразится на развитии окружающей среды. Вырубку некоторые местные жители называют массовым уничтожением. Много комментариев, посвященных теме деревьев, кузбассовцы оставляют на странице главы города.

По данным издания, в комментариях люди выражают свое недовольство. Так, один из жителей отметил, что в парке вырубывают взрослые деревья.Многие высказывают мнение, что на растениях не видно следов болезни или старости. Один из подписчиков обратил внимание, что в городе устраняют здоровые деревья, а рядом оставляют гнилые тополи.

«Это убийство деревьев, а не санитарная обрезка, при которой нельзя за один сезон убирать более 30% кроны, но не более. И еще пострадали ели, березы, сосны. И главный ужас — нагло отпилили половину лиственницы», — написал один из подписчисков.

По данным издания, в мэрии отреагировали на замечания. Горожанам рассказали, что состояние деревьев оценили представители управления дорожного хозяйства и благоустройства. Они указали арендатору парка на необходимость проведения санитарной вырубки и опиловки.

Ранее сообщалось, что кузбасские горняки высадили саженцы в Кемерово в честь дня рождения предприятия.