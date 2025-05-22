Кузбасские горняки высадили саженцы в Кемерово в честь дня рождения предприятия

Сотрудники УК «Кузбассразрезуголь» на рекультивируемом отвале в Кемерово высадили 60 тыс. саженцев сосны сибирской в честь празднования 61-го года существования предприятия, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, сотрудники предприятия и ученые разработали технологию рекультивации. При посадке саженцев они успешно применили ее. Саженцы выбирали с закрытой корневой системой, чтобы добиться их гарантированной приживаемости. Еще 2,5 тыс. молодых деревьев появятся на территории Кузбасса до конца весны.

По данным издания, горняки и экологи планируют высаживать растения на территории разных городов региона. Сотрудники выбрали для посадки кедр, ель, сосну, липу, клен, рябину и черемуху. В весенний период горожан особенно радует цветение сирени. Кусты растения также появятся в шахтерских населенных пунктах. Кроме того, выбрали спиреи и снежнеягодники.

По информации издания, цель акции — улучшить экологическую ситуацию в регионе, ответственно относиться к окружающей среде и создавать комфортные условия в городах для себя и земляков.

«Только за прошлый год мы высадили на территории Кемеровской области больше 2 млн деревьев в рамках работ по рекультивации, лесовосстановлению и участию в „зеленых“ акциях в территориях нашего присутствия», — отметил директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.

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