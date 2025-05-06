«Это уже не форс-мажор»: климатолог предупредила, что паводки будут происходить ежегодно

Паводок затопил дороги и разрушил мосты в Тюменской области. Эксперты поделились мнением, можно было ли заранее предотвратить катастрофу, сообщил nashgorod.ru.

Климатолог Наталья Пригоровская высказала мнение, что паводок стал устойчивой климатической тенденцией. Региональным властям стоит понять, что паводки будут происходить каждый год, считает эксперт. Важно, чтобы в бюджет вносили средства, необходимые для ликвидаций последствий паводков. Стоит также подготавливать инфраструктуру.

«Паводки — это уже не форс-мажор», — рассказала климатолог Наталья Пригоровская.

По мнению экспертов, в южных районах Западной Сибири в зимнее время в последние годы увеличивается количество осадков, а весеннее таяние ускоряется. Вода не успевает уходить в почву. Важно учитывать перестройку водного режима.

Инженер-строитель Илья Ларионов высказал мнение, что Тюменская область не подготовилась к паводку должным образом. По его мнение, сейчас предпринимают меры, которые помогают устранить последствия катастрофы. Эксперт считает, что изначально стоило при помощи современных технологий не допустить настолько масштабных последствий. Важно было заранее составить резервный маршрут. По его мнению, паводки не воспринимаются как стратегическая угроза.

«Нужно заранее строить защитные валы, водоотводные канавы, анализировать слабые места. Это не требует миллиардов, но требует системности. Ни один подобный объект нельзя эксплуатировать без сценария экстремального водосброса», — пояснил гидротехник.

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