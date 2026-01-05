«Это уже запой»: нарколог призвала отказаться от употребления алкоголя на протяжении всех выходных

Психиатр-нарколог Мария Касперович призвала россиян отказаться от употребления алкоголя на протяжении всех новогодних и рождественских выходных, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт предупредила, что употребление алкоголя на протяжении многих праздничных дней приведет к усталости организма. С одной стороны, злоупотребление спиртным в январские праздники не считается алкоголизмом. С другой стороны, подобное времяпровождение создает риски для развития зависимости.

«Нормальный человек не будет пить несколько дней подряд. Это уже запой. Все новогодние праздники пить – нездорово. Это очень странный отдых получается, потому что организм получает огромную интоксикацию. Человек абсолютно без зависимостей не выдержит такой марафон», — пояснила нарколог.

Эксперт предположила, что люди, которые все праздничные выходные употребляют алкоголь, находятся на стадии злоупотребления. Ее отличительной чертой является сохранение пациентом способности к продолжительным периодам трезвости.

На этой стадии еще не наблюдаются выраженные социальные последствия: человек продолжает выполнять профессиональные обязанности и поддерживать социальные связи. Несмотря на отсутствие сформированной физической или глубокой психологической зависимости, паттерн потребления уже классифицируется как опасный и выходящий за рамки умеренного.

