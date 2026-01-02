Как вывести алкоголь из организма быстрее: нарколог назвала полезные продукты

Иногда после праздничных застолий человеку необходимо сесть за руль. Управлять автомобилем можно исключительно в трезвом виде. И дело не только в штрафах. Водитель, не отошедший от алкоголя, физически не способен своевременно среагировать в случае ДТП.

По информации Гумеровой, вывод алкоголя из организма — индивидуальный процесс, который зависит от ряда факторов. Например, пиво. Человек может выпить напиток крепостью 4% и быть трезвым через 2,5 часа.

Однако если в бокале пива было 6% крепости, но до протрезвления пройдет около четырех часов. Вес человека, вид алкоголя и многие другие факторы могут влиять на процесс выхода алкоголя, по этой причине важно доверять исключительно своему самочувствию и тогда садиться за руль.

Для ускорения выхода алкоголя эксперт рекомендует во время застолья пить много обычной воды.

«Она (вода. — Прим. ред.) уменьшит концентрацию этилового спирта в крови и естественным образом выведет из организма», — рассказала эксперт.

После употребления алкогольных напитков специалист рекомендует избегать тяжелой, жирной и жареной еды, поскольку такая пища замедляет метаболизм этанола в печени. Для облегчения состояния и поддержки организма лучше сделать выбор в пользу продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как квашеная капуста, цитрусовые и другие источники аскорбиновой кислоты.

«Чтобы выветрилась кружка пива (500 г), в среднем должно пройти как минимум 2,5 часа. Бокал шампанского крепостью 11% и объемом 100 мл выветрится примерно через 2 часа. Бутылка игристого 0,5 л — только через 5–8 часов. Чтобы стопка водки (62 г) не отразилась на алкотестере, должно пройти минимум 3,5 часа. После приема 100 мл коньяка за руль нельзя садиться 5–6 часов. А после приема бутылки водки 0,5 л — не раньше чем через 22 часа», — рассказала нарколог.

