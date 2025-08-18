Гигантовод из Подмосковья побил собственный прошлогодний рекорд

Садовод Чусов уверен, что удобрения не оказывают негативного воздействия на полезные свойства овощей. В 2024 году он вырастил рекордный по весу в РФ лук. Овощ весил 3 кг 325 г. В нынешнем году россиянин побил собственный рекорд. Рекордсмен нынешнего сезона — не единственный большой корнеплод на грядке жителя Подмосковья. Остальной лук также активно набирает вес.

«Одна моя луковица, к сожалению, стала мягкой, и мне пришлось ее срезать, пока она совсем не сгнила. Это не самый большой экземпляр, но был один из лучших. Его вес — 4874 грамма», — поделился Александр Чусов.

Гигантоман рассказал, что лук можно употреблять в пищу. Вкус и запах не отличаются от других корнеплодов. Однако садовод этой цели не преследует. Растение выросло из семян лука от известного зарубежного биолога Питера Глейзбрука.

«Это бывший рекордсмен мира по выращиванию гигантского лука из Великобритании. Элитные и очень перспективные семена», — добавил Чусов.

По информации издания, на участке подмосковного садовода можно встретить различные овощи-гиганты: тыквы, арбуз, помидоры, лук.

