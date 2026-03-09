«Это варварство»: депутат Госдумы выступил с жестким заявлением о псевдонимах на латинице

Народный артист России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов высказался против использования иностранных псевдонимов отечественными исполнителями. В беседе с ТАСС парламентарий назвал такую практику варварством и выразил надежду, что она будет иметь для артистов определенные последствия.

Поводом для обсуждения стала информация о возможном запрете псевдонимов на латинице в связи с вступившим в силу 1 марта законом о русификации вывесок. Отвечая на вопрос корреспондента, Певцов призвал ориентироваться не на чьи-то комментарии и интерпретации, а на оригинальный текст самих правовых норм.

«И нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну не нравится — возьми псевдоним, но только русский», — сказал Певцов.

По словам депутата, он лишь порадовался бы, если бы у исполнителей, взявших западные псевдонимы, возникли проблемы. Певцов уверен: называться чужими именами — неправильно для тех, кто живет в России.

«Это варварство», — заключил первый зампред комитета ГД.

Ранее сообщалось, что адвокат Ахметов разъяснил нюансы нового закона о языке.