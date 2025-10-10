«Это ваши соседские дела, разбирайтесь сами»: россиянин устроил свалку рядом с огородами

В Пермском муниципальном округе во Фроловском поселении житель устроил на территории своего участка мусорный полигон, сообщил properm.ru. Прилегающие земли, которые не состоят на кадастровом учете, также загромождены строительным мусором.

Пенсионерка Елена Филиппова рассказала, что новый жилец поселился в 2024 году. Мужчина начал работы на участке летом. По словам женщины, территория быстро оказалась загроможденной строительным мусором, в числе которого соседи видели шлакоблоки, бетонные плиты, бревна, асфальт и пластик. Жильцы садового некоммерческого товарищества сообщили, что пытались урегулировать вопрос мирным способом.

По словам жителей, мужчина игнорировал просьбы. Напротив, при помощи трактора снес забор. Мужчина начал складировать мусор на территории лесополосы и соседнего участка. Женщина рассказала, что объединилась с многодетным соседом. Они обратились в администрацию. По рекомендации сотрудников зафиксировали нарушения при помощи фото.

По словам пенсионерки, конфликт на данный момент не урегулирован. Она сообщила о давлении со стороны соседа. Елена Филиппова подала иск в суд, где также не удалось урегулировать конфликт.

«Мы с этим делом разбираться не будем, это ваши соседские дела, разбирайтесь сами», — женщина рассказала, что так ей ответили во Фроловском территориальном управлении.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали неприятную альтернативу мусорной реформе в России.