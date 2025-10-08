Эксперты назвали неприятную альтернативу мусорной реформе в России

Пять лет назад в России стартовала масштабная мусорная реформа, призванная создать современную индустрию по обращению с отходами. Идея казалась прогрессивной: построить инфраструктуру для сортировки и переработки, внедрить раздельный сбор и сократить объемы захоронения мусора. Однако вместо прорыва страна столкнулась с системным кризисом. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Реформа, по признанию властей, буксует. Еще летом 2023 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко констатировала, что практика региональных операторов не оправдала ожиданий. Результатом стали мусорные коллапсы в ряде областей, как это случилось в Пскове, где отходы неделями не вывозились в летнюю жару. При этом население исправно платит по новым, значительно выросшим тарифам. За прошлый год операторы получили 280 млрд рублей, однако целевое расходование этих средств практически не контролируется.

Ключевая проблема — катастрофическое отставание в создании обещанных объектов. Вместо почти тысячи новых предприятий по обращению с ТКО к 2030 году построено лишь 250, из которых только 65 предназначены для вторичной переработки. Ни один из пяти запланированных мусоросжигательных заводов так и не возведен. Фактически, повышенные платежи граждан оседают в карманах посредников, не заинтересованных в развитии дорогостоящей инфраструктуры, когда проще и дешевле везти мусор на полигоны.

Последствия такой политики уже стали критическими. В 30 регионах страны наблюдается острая нехватка мощностей для размещения отходов. Чтобы избежать коллапса, власти предлагают продлить эксплуатацию несанкционированных свалок до 2029 года. В отдаленных территориях мусор приходится транспортировать за сотни километров, что дополнительно увеличивает финансовую нагрузку. Общая площадь свалок в России достигла четырех миллионов гектаров, что сравнимо с территорией целого европейского государства.

Итог оказался предсказуемым: вместо «чистой страны» граждане получили возросшие тарифы и разрастающиеся полигоны. Риторический вопрос Владимира Путина «Где заводы? Где деньги?» повис в воздухе, оставшись без внятного ответа. Система зашла в тупик, где единственным решением видят дальнейшее повышение платежей, хотя очевидно, что требуется не финансирование статус-кво, а жесткий пересмотр всей провальной концепции.

