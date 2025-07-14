«Это воззвание»: публицист Игин оценил указ о продвижении русского языка

«Указ о продвижении русского языка — это не просто закон. Это воззвание. Это молитва. Это клятва. Мы либо спасем наш язык — либо исчезнем как народ», — считает эксперт.

Публицист высказал мнение, что сохранение родного языка — основополагающий аспект для сохранения нации. Эксперт отметил, что Запад взял курс на разрушение русской культуры. Важно не позволить противникам повлиять на исчезновение русского языка. По мнению публициста, одна из главных проблем современного языка — появление большого количества иностранных заимствований, а людей — безграмотность.

По мнению Игина, русский язык передает все, что пережили его носители. Эксперт считает недопустимым тот факт, что россияне переезжают за границу и забывают родной язык. Они не читают детям сказки на русском. Данная тенденция негативно отражается на развитии языка.

«Великий указ, подписанный Владимиром Владимировичем Путиным, о продвижении русского языка — это не просто указ. Это меч, поднятый в защиту священного наследия предков. Это знамя, развернутое против всемирного наступления бездушной глобализации. Это клятва, данная на крови всех поколений, сражавшихся за то, чтобы русское слово звучало гордо и свободно», — высказал мнение публицист Игин.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил новую языковую политику.