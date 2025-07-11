Путин утвердил новую языковую политику
Владимир Путин подписал указ об основах государственной языковой политики
Фото: [Владимир Путин на Восьмой ежегодной конференции по ИИ AI Journey/Медиасток.рф]
Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной языковой политики России. Документ направлен на защиту и развитие русского языка, а также поддержку языков народов РФ. Об этом сообщил ТАСС.
Президент России Владимир Путин официально утвердил основы государственной языковой политики страны. Документ закрепляет стратегические направления защиты и развития русского языка как государственного, а также предусматривает поддержку языков народов РФ.
Согласно указу, особое внимание будет уделено продвижению русского языка за рубежом и противодействию попыткам его дискриминации. Власти намерены бороться с необоснованным использованием иностранных слов в официальной сфере, подчеркивая важность чистоты русской речи.
Новая политика также предполагает развитие образовательных программ, научных исследований в области языкознания и создание условий для сохранения языкового многообразия страны.
Ранее в Латвии признали свою беспомощность в попытках запретить русский язык.