«Это же половина дневной зарплаты»: россияне возмущены ростом стоимости такси на фоне снегопада

В понедельник, 24 ноября, расценки на такси резко взлетели в Новосибирске из-за снегопада, сообщил atas.info. Пассажиры в соцсетях активно обсуждают рост цен. В свою очередь таксисты жалуются на дорогой бензин и редкие заказы.

По информации издания, первый день рабочей недели в регионе начался со снегопада, ветра и гололеда. Жители, которые хотели вызвать такси, столкнулись с разными проблемами: высокой стоимостью поездки, длительным ожиданием машин или их отсутствием. Одна из горожанок написала, что обычно платит за поездку от Московской до Большевистской улицы 160 руб. Сегодня в приложении была указана другая цена — 267 руб.

«От Заречной до Кавалерийской — 763 рубля! Это же половина дневной зарплаты за полчаса в машине!» — написал еще один местный житель.

Таксисты рассказали о системном кризисе. Некоторые отметили, что решили оставить профессию. Таксист Евгений высказал мнение, что клиенты стали экономить. Он понимает, что все дорожает. Однако не может работать в убыток. По наблюдениям водителя, даже увеличение стоимости в 50 руб. заставляет пассажира задуматься, стоит ли вызывать такси.

Бывший строитель Павел рассказал, что начал работать таксистом из-за низкой оплаты труда на прошлой работе. Однако сейчас быть таксистом, по его мнению, невыгодно. Днем приходится брать заказы за 100 руб. Решил выходить на рейсы ночью. Стоимость поездки выше, но клиентов мало. Мужчина считает, что горожане экономят и предпочитают сидеть дома.

«А бензин растет бешено», — отметил Павел.

Ранее сообщалось, что в Кемерово из-за большого количества выпавшего снега подорожала стоимость поездки на такси, а общественный транспорт перегружен.